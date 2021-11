Versailles Atelier Numérique Versailles, Yvelines Lecture-rencontre : Hommage à Philippe Jaccottet par Olivier Barbarant Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Lecture-rencontre : Hommage à Philippe Jaccottet par Olivier Barbarant Atelier Numérique, 23 mars 2022, Versailles. Lecture-rencontre : Hommage à Philippe Jaccottet par Olivier Barbarant

Atelier Numérique, le mercredi 23 mars 2022 à 18:30

La 5e édition de Poésie ouverte prend ses quartiers à l’Atelier numérique ! Venez à la rencontre des auteurs et découvrez la poésie contemporaine à travers des lectures-discussions menées par Didier Cahen, essayiste et poète.

Entrée libre

Le grand poète Philippe Jaccottet est décédé en février 2021. Olivier Barbarant revient sur son Oeuvre. Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T18:30:00 2022-03-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Atelier Numérique Adresse 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Atelier Numérique Versailles