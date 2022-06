Lecture-Rencontre d’Auteur Magescq, 10 juin 2022, Magescq.

EUR La Médiathèque reçoit Pascale Drouet, traductrice, autrice et professeure de littérature britannique pour une lecture. « Elle a 80 ans toujours si tellement », Éditions Théâtrales 2022, poème narratif du dramaturge Howard Barker, l’une des voix les plus originales du théâtre anglais.Ce poème narratif explore les relations entre amour, désir et douleur, dans une langue ciselée et déroutante. Un doux moment, intensément troublant ! Cette lecture sera aussi l’occasion de présenter le lien qui se tisse entre un auteur et son traducteur.

