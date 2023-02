Lecture-Rencontre avec Yves Harté Place des Albizzias Magescq Magescq Catégories d’Évènement: Landes

MAGESCQ

Lecture-Rencontre avec Yves Harté Place des Albizzias, 24 février 2023, Magescq Magescq. Lecture-Rencontre avec Yves Harté Espace Jean Mora (derrière médiathèque) Place des Albizzias Magescq Landes Place des Albizzias Espace Jean Mora (derrière médiathèque)

2023-02-24 19:00:00 – 2023-02-24 20:30:00

Place des Albizzias Espace Jean Mora (derrière médiathèque)

Magescq

Landes Magescq EUR La médiathèque de Magescq accueille l’enfant de Saint-Sever éditorialiste et grand-reporter rugby au journal Sud-Ouest jusqu’en 2020. Ecrivain, Prix Albert Londres en 1990, il vient présenter son dernier ouvrage « La main sur le cœur » publié par le Cherche Midi.Un récit émouvant avec en toile de fond l’Espagne et la peinture du Greco.Un magnifique récit de deuil, suite à la perte de son ami et mentor, qui fût rédacteur en chef de Sud-Ouest, décédé en 2013. A l’instar d’un road-trip, l’auteur entraîne le lecteur sur une quête mystérieuse : Qui est donc « El Caballero de la mano en el pecho »peinture du Greco, homme « à la triste figure »sur la couverture de son livre? Dédicaces avec la librairie Le Vent Délire de Capbreton. La médiathèque de Magescq accueille l’enfant de Saint-Sever éditorialiste, grand-reporter rugby à Sud-Ouest jusqu’en 2020.Il présentera son dernier ouvrage « La main sur le cœur ». Récit émouvant et road-trip à travers l’Espagne et la peinture du Greco.Dédicaces avec Le Vent Délire de Capbreton. +33 5 58 47 61 35 La médiathèque de Magescq Philippe Salvat Sud-Ouest

Place des Albizzias Espace Jean Mora (derrière médiathèque) Magescq

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, MAGESCQ Autres Lieu Magescq Adresse Magescq Landes Place des Albizzias Espace Jean Mora (derrière médiathèque) Ville Magescq Magescq lieuville Place des Albizzias Espace Jean Mora (derrière médiathèque) Magescq Departement Landes

Magescq Magescq Magescq Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magescq-magescq/

Lecture-Rencontre avec Yves Harté Place des Albizzias 2023-02-24 was last modified: by Lecture-Rencontre avec Yves Harté Place des Albizzias Magescq 24 février 2023 Espace Jean Mora (derrière médiathèque) Place des Albizzias Magescq Landes Landes Magescq Landes Place des Albizzias Magescq

Magescq Magescq Landes