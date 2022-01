LECTURE RENCONTRE AVEC PIERRE VINCLAIR Bibliothèque Marguerite Audoux, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

Romancier, poète, essayiste, traducteur, globe-trotter, éditeur : à pas même 40 ans, Pierre Vinclair fait figure de surdoué dans le monde de la poésie. Après « Le Cours des choses » (Flammarion, 2018) et « La Sauvagerie » (Corti, 2020), salués l’un et l’autre par la critique, « L’Éducation géographique » marque une avancée décisive dans son parcours.

Ce livre est l’aboutissement de ce qu’écrit Pierre Vinclair depuis 2015 : un ensemble de 25 chants, chacun composé dans une forme propre, à propos d’un endroit du monde différent. Chaque chant se veut à la fois une carte postale envoyée dans le futur à ses filles, un exercice de lecture du paysage et une réflexion sur l’écriture et les arts. L’enjeu en est simple : il s’agit de trouver la forme à même de dire ce qui compte, à ceux qui comptent.

Un voyage le long d’un Rhône imaginaire qui coulerait de Paris vers Londres en passant par Penang, Milan, Dublin et Kyoto. Le tout sera suivi d’un entretien avec un bibliothécaire.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

3 : Arts et Métiers (Paris) (289m) 75 : Square du Temple (Paris) (93m)



Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/marguerite.audoux

Nature

Date complète :

2022-03-26T18:00:00+01:00_2022-03-26T19:30:00+01:00