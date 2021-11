Lecture-rencontre avec Pierre Bergounioux Atelier Numérique, 19 janvier 2022, Versailles.

La 5e édition de Poésie ouverte prend ses quartiers à l’Atelier numérique ! Venez à la rencontre des auteurs et découvrez la poésie contemporaine à travers des lectures-discussions menées par Didier Cahen, essayiste et poète. Une poésie vivante, vibrante et protéiforme qui n’a de souhait que d’être partagée. Pierre Bergounioux est né en 1949 à Brive-la-Gaillarde. Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes, à l’occasion critique littéraire, mais aussi sculpteur, enseignant. Après avoir passé l’essentiel de sa carrière en collège. Portés par un style poétique remarquablement ciselé, ses livres entendent éclaircir la douloureuse question des origines et du déracinement, non seulement géographique, mais ontologique. L’œuvre de Bergounioux cherche à dépasser la déchirure qui mène de l’enfance à l’âge adulte, c’est-à-dire à la connaissance de sa propre ignorance et de l’absurdité du monde.

Entrée libre

Poésie Ouverte c’est le partage d’une poésie vivante avec des auteurs chaque mois à l’Atelier Numérique

Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines



