Lecture/rencontre avec cyrille gove La Ferté-Vidame, 7 mai 2022, La Ferté-Vidame.

2022-05-07 15:00:00 – 2022-05-07 16:00:00

La médiathèque vous propose une lecture/rencontre avec Cyrille Gove auteur du livre "Figures troubles en Orléanais", un recueil de 23 nouvelles qui ont pour point commun de toutes se dérouler dans le Perche Gouet. Vente et dédicace

