Lecture-rencontre avec Claude Ber Atelier Numérique, 15 décembre 2021, Versailles.

Lecture-rencontre avec Claude Ber

Atelier Numérique, le mercredi 15 décembre à 18:30

La 5e édition de Poésie ouverte prend ses quartiers à l’Atelier numérique ! Venez à la rencontre des auteurs et découvrez la poésie contemporaine à travers des lectures-discussions menées par Didier Cahen, essayiste et poète. Une poésie vivante, vibrante et protéiforme qui n’a de souhait que d’être partagée. Claude Ber, née à Nice, vit à Paris. Principalement poète et auteur dramatique, elle a publié une quinzaine de livres, auxquels s’ajoutent livres d’artistes, publications en anthologies et en revues. Agrégée de Lettres, elle a enseigné les lettres et la philosophie en lycée et en université puis a occupé des fonctions académiques et nationales au Ministère de l’Education Nationale. Elle donne aussi des cours et ateliers à Sciences Po et à la Sorbonne. Parmi ses publications en poésie et en théâtre : La Mort n’est jamais comme (Prix International de poésie Ivan Goll), La Prima Donna suivi de L’Auteurdutexte, Orphée Market, ou encore Du Feu que nous sommes, Anthologie poétique.

Entrée libre

Poésie Ouverte c’est le partage d’une poésie vivante avec des auteurs chaque mois à l’Atelier Numérique

Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T18:30:00 2021-12-15T20:00:00