le mercredi 16 février 2022 à 18:30

La 5e édition de Poésie ouverte prend ses quartiers à l’Atelier numérique ! Venez à la rencontre des auteurs et découvrez la poésie contemporaine à travers des lectures-discussions menées par Didier Cahen, essayiste et poète. Ariel Spiegler est une poètesse française, née en 1986 à Sao Paulo. Elle étudie la philosophie à l’université de la Sorbonne. En 2011, elle est reçue au concours de l’agrégation. Elle enseigne alors la philosophie, mais démissionne finalement quelques années plus tard de l’Éducation nationale pour se consacrer à l’écriture. Elle chante dans des cafés, et travaille ponctuellement pour plusieurs maisons d’édition. En 2016, elle commence à publier ses poèmes en revue, et reçoit alors des encouragements critiques. En 2017, elle publie son premier recueil C’est pourquoi les jeunes filles t’aiment, qui reçoit, en novembre 2017, le prix Découverte Apollinaire. Son deuxième recueil, Jardinier, paraît en 2019.

Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles

