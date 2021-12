Lecture & rencontre – Alain Guiraudie Marseille 6e Arrondissement, 5 janvier 2022, Marseille 6e Arrondissement.

3 3 Dans le cadre des Mercredis de Montévidéo



Alain Guiraudie lira des extraits de son roman Rabalaïre paru aux éditions P.O.L en août 2021. La lecture sera suivie d’une rencontre.



« Et qu’est-ce qui nous empêcherait d’inventer un autre monde que celui-là ? »



Rabalaïre, en occitan, désigne « un mec qui va à droite, à gauche, un homme qui aime bien aller chez les gens ». Ici, c’est Jacques, chômeur, passionné de vélo, d’une humanité à toute épreuve, et qui entre Clermont-Ferrand et l’Aveyron, va connaître toute une série d’aventures. Il aime Robert qui vit avec ses vieux parents. Il rencontre un vieux berger qui distille la Brigoule – une gnôle aux pouvoirs surpuissants -, un curé un peu chaman, qui l’initie aux voyages dans le pays des morts,…

