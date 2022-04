Lecture: Raconte tapis “L’ogre Babborco”

2022-04-27

rages d’un petit village. Il s’appelait Babborco. C’était un ogre énorme et il dévorait tout sur son passage. Un petit monde en miniature extrait de l’album jeunesse de Muriel Bloch.

De 4 à 7 ans

Sur inscription au 05.59.45.23.59

