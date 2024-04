Lecture Raconte-moi le musée ! musée Crozatier Le Puy-en-Velay, mardi 6 août 2024.

Lecture Raconte-moi le musée ! musée Crozatier Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Une raconteuse , des livres, quelques coussins, un musée et une exposition ! Tous les ingrédients sont réunis pour découvrir les œuvres avec les oreilles !

Avec la Ligue de l’enseignement Haute-Loire et l’association lire et faire lire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 10:00:00

fin : 2024-08-06 11:00:00

musée Crozatier 2 rue Antoine Martin

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

L’événement Lecture Raconte-moi le musée ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay