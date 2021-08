Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche, Saint-Sauveur-le-Vicomte Lecture publique oeuvre de J.Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’évènement: Manche

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Saint-Sauveur-le-Vicomte Lecture estivale au musée Jules Barbey d’Aurevilly “Une jeune vieille” avec Valérie Aubert de la compagnie L’Aede. Cet été, les lectures sont consacrées à l’œuvre littéraire “Le chevalier des Touches” dans le jardin de la maison familiale qui abrite le musée. En raison des conditions sanitaires actuelles, merci de vous munir d’un masque. Lecture estivale au musée Jules Barbey d’Aurevilly “Une jeune vieille” avec Valérie Aubert de la compagnie L’Aede. Cet été, les lectures sont consacrées à l’œuvre littéraire “Le chevalier des Touches” dans le jardin de la maison familiale qui… pah.clos.cotentin@wanadoo.fr +33 2 33 95 01 26 http://closducotentin.over-blog.fr/ Lecture estivale au musée Jules Barbey d’Aurevilly “Une jeune vieille” avec Valérie Aubert de la compagnie L’Aede. Cet été, les lectures sont consacrées à l’œuvre littéraire “Le chevalier des Touches” dans le jardin de la maison familiale qui abrite le musée. En raison des conditions sanitaires actuelles, merci de vous munir d’un masque. dernière mise à jour : 2021-08-04 par OT Cotentin

