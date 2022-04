Lecture publique “Novecento : pianiste” Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan

Nièvre

Lecture publique “Novecento : pianiste” Alligny-en-Morvan, 18 août 2022, Alligny-en-Morvan. Lecture publique “Novecento : pianiste” Le Bourg Centre du village Alligny-en-Morvan

2022-08-18 – 2022-08-18 Le Bourg Centre du village

Alligny-en-Morvan Nièvre EUR 0 0 Lecture publique par Pierre Mathé

“Novencento : pianiste” écrit par Alessandro Baricco

Né lors d’une traversée, Novecento, à trente ans, n’a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et blanches d’un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n’appartient qu’à lui : la musique de l’Océan dont l’écho se répand dans tous les ports.

Sous la forme d’un monologue poétique, Baricco allie l’enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses. accueil@museedesnourrices.fr +33 3 86 78 44 05 http://www.museedesnourrices.fr/ Lecture publique par Pierre Mathé

“Novencento : pianiste” écrit par Alessandro Baricco

Né lors d’une traversée, Novecento, à trente ans, n’a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et blanches d’un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n’appartient qu’à lui : la musique de l’Océan dont l’écho se répand dans tous les ports.

Sous la forme d’un monologue poétique, Baricco allie l’enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses. Le Bourg Centre du village Alligny-en-Morvan

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan, Nièvre Autres Lieu Alligny-en-Morvan Adresse Le Bourg Centre du village Ville Alligny-en-Morvan lieuville Le Bourg Centre du village Alligny-en-Morvan Departement Nièvre

Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alligny-en-morvan/

Lecture publique “Novecento : pianiste” Alligny-en-Morvan 2022-08-18 was last modified: by Lecture publique “Novecento : pianiste” Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan 18 août 2022 Alligny-en-Morvan nièvre

Alligny-en-Morvan Nièvre