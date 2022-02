Lecture publique ‘Je me souviens’ Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Lecture publique ‘Je me souviens’ Munster, 26 février 2022, Munster. Lecture publique ‘Je me souviens’ Munster

2022-02-26 – 2022-02-26

Munster Haut-Rhin Je me souviens Entre décembre 2020 et juin 2021, les amis du petit manoir et Kevan, auteur-illustrateur, ont réalisé un album illustré mettant en avant les souvenirs de chacun. Aujourd’hui, ils sont présents à la médiathèque pour vous présenter leur travail et partager ces souvenirs avec vous. Tout public / 2h Sur inscription :

03 89 77 24 43 ou accueil@mediatheque-vallee-munster.fr Entre décembre 2020 et juin 2021, les amis du petit manoir et Kevan, auteur-illustrateur, ont réalisé un album illustré mettant en avant les souvenirs de chacun. +33 3 89 77 24 43 Je me souviens Entre décembre 2020 et juin 2021, les amis du petit manoir et Kevan, auteur-illustrateur, ont réalisé un album illustré mettant en avant les souvenirs de chacun. Aujourd’hui, ils sont présents à la médiathèque pour vous présenter leur travail et partager ces souvenirs avec vous. Tout public / 2h Sur inscription :

03 89 77 24 43 ou accueil@mediatheque-vallee-munster.fr Munster

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Lecture publique ‘Je me souviens’ Munster 2022-02-26 was last modified: by Lecture publique ‘Je me souviens’ Munster Munster 26 février 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin