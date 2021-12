Aire-sur-la-Lys Café de la Poste Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais Lecture publique de lettres jamais reçues par leur destinataire. Lecture publique inspirée par le travail artistique d’Adriana Wallis. Café de la Poste Aire-sur-la-Lys Catégories d’évènement: Aire-sur-la-Lys

Pas-de-Calais

Lecture publique de lettres jamais reçues par leur destinataire. Lecture publique inspirée par le travail artistique d’Adriana Wallis. Café de la Poste, 20 janvier 2022, Aire-sur-la-Lys. Lecture publique de lettres jamais reçues par leur destinataire. Lecture publique inspirée par le travail artistique d’Adriana Wallis.

Café de la Poste, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00

Les élèves du lycée Vauban proposent une lecture publique d’un travail inspiré de la démarche artistique d’Adrianna Wallis, la lecture de lettres jamais reçues par leur destinataire… Adrianna Wallis a découvert qu’un nombre considérable de lettres arrivaient au centre de tri de Libourne parce qu’elles n’avaient pas pu être distrribuées par les facteurs. Pourquoi ? Très souvent, cela tient à des erreurs dans l’adresse, et l’on peut retrouver le destinataire. Mais parfois, les auteurs ont complètement et volontairement inventé des adresses “codées” pour que les lettres n’arrivent jamais… Pourquoi écrit-on si c’est pour ne pas être lu ? Sans doute, pour coucher sur le papier cette part d’intime qui se heurte au réel et ne peut s’exprimer que dans la solitude d’une fausse correspondance. Ou encore pour avouer, dire ce qui reste inavouable. Les élèves ont donc imaginé des correspondances fictives qui explorent cet indicible parfois très personnel et qui donne à entendre ce qui a du mal à s’exprimer.

Réservation obligatoire au 03 21 88 82 31 (appel du mardi au samedi à partir de 17h). Entrée soumise à la présentation d’un pass sanitaire valide. Jauge limitée.

Lecture de “Lettres jamais reçues”, écrites par les élèves du lycée Vauban d’Aire-sur-la-Lys. Café de la Poste 6 place Saint-Pierre 62120 Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais Autres Lieu Café de la Poste Adresse 6 place Saint-Pierre 62120 Aire-sur-la-Lys Ville Aire-sur-la-Lys lieuville Café de la Poste Aire-sur-la-Lys