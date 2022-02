Lecture publique animée : Vous écrivez, on lit votre prose. Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Après un coup d’essai, lors de la dernière édition de « Culture et Vous », Roselyne Lajus et Magali Carrier, vous proposent, à nouveau, cette expérience. Vous écrivez un texte court, un poème, unHaiku (petit poème de 17 syllabes). Une seule consigne : vous évoquer une femme, la femme, celle de votre vie, celle d’une autre vie, celle de vos rêves, votre maman, votre sœur, votre enfant… Vous épinglez le texte à la corde à linge étendue au bistrot du palais. Lors de la lecture publique, tous les soirs du festival à 20h, Magali et Roselyne s’engagent à lire votre texte en y mettant leur cœur, leurs émotions…. Venez tenter l’expérience…

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires.

