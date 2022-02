Lecture public – Rencontre avec un auteur jeunesse La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Lecture public – Rencontre avec un auteur jeunesse La Crèche, 16 mars 2022, La Crèche. Lecture public – Rencontre avec un auteur jeunesse cinéma H Georges Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche

2022-03-16 – 2022-03-16 cinéma H Georges Clouzot Place du Champ de Foire

La Crèche Deux-Sèvres L’école François Airault organise, en partenariat avec la commune de La Crèche et la médiathèque, une lecture publique avec la présence de Bernard Friot, auteur littérature jeunesse. En accès libre dans la limite des places disponibles. L’école François Airault organise, en partenariat avec la commune de La Crèche et la médiathèque, une lecture publique avec la présence de Bernard Friot, auteur littérature jeunesse. En accès libre dans la limite des places disponibles. L’école François Airault organise, en partenariat avec la commune de La Crèche et la médiathèque, une lecture publique avec la présence de Bernard Friot, auteur littérature jeunesse. En accès libre dans la limite des places disponibles. Médiathèque Aqua-Libris

cinéma H Georges Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse cinéma H Georges Clouzot Place du Champ de Foire Ville La Crèche lieuville cinéma H Georges Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche Departement Deux-Sèvres

La Crèche La Crèche Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-creche/

Lecture public – Rencontre avec un auteur jeunesse La Crèche 2022-03-16 was last modified: by Lecture public – Rencontre avec un auteur jeunesse La Crèche La Crèche 16 mars 2022 Deux-Sèvres La Crèche

La Crèche Deux-Sèvres