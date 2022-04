Lecture : Printemps des petites frimousses Redon, 7 avril 2022, Redon.

Lecture : Printemps des petites frimousses Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon

2022-04-07 – 2022-04-07 Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou

Redon Ille-et-Vilaine

Respirons un peu et prenons le temps de quelques histoires et chansons pour nos tout-petits.

Inscrivez vous aux séances prévues pour le printemps de petites frimousses

Jeudi 7 avril 9h30 et 10h30 histoires et chansons

Samedi 9 avril 10h00 et 11h00 histoires et chansons

Samedi 30 avril 10h00 et 11h00 Eveil musical

Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon

