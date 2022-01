Lecture « Premiers Chapitres » : Jean Echenoz Pôle Culturel Jean Ferrat Sauveterre Catégories d’évènement: Gard

Sauveterre

Pôle Culturel Jean Ferrat, le vendredi 21 janvier à 18:30

La Compagnie Il va sans dire a choisi 3 romans de Jean Echenoz, et nous en fait découvrir les premiers chapitres. 3 romans, 3 dates, 3 occasions de découvrir une plume, et pourquoi pas, de se donner envie de lire la suite…

Nombre de places limité

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:30:00

