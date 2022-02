Lecture pour les tout petits Pipriac Pipriac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pipriac

Lecture pour les tout petits
Place de la Libération Médiathèque Pipriac

2022-03-16 10:00:00 – 2022-03-16

Pipriac Ille-et-Vilaine Antoine et son tapis de lecture vous emmèneront en voyage vers des contrées inconnues.

Antoine et son tapis de lecture vous emmèneront en voyage vers des contrées inconnues.

À partir de 6 mois.

À partir de 6 mois. Place de la Libération Médiathèque Pipriac

