Lecture pour les tout-petits Courlay, 15 mars 2022, Courlay.

Lecture pour les tout-petits Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay

2022-03-15 – 2022-03-15 Place de la Solidarité Bibliothèque

Courlay Deux-Sèvres Courlay

EUR Les Rendez-Vous: Tout-Petits et Compagnie.

Un bain de lecture, de comptines et d’ échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Réservation indispensable auprès de la bibliothèque.

Les Rendez-Vous: Tout-Petits et Compagnie.

Un bain de lecture, de comptines et d’ échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Réservation indispensable auprès de la bibliothèque.

+33 5 49 65 38 60

Les Rendez-Vous: Tout-Petits et Compagnie.

Un bain de lecture, de comptines et d’ échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Réservation indispensable auprès de la bibliothèque.

Place de la Solidarité Bibliothèque Courlay

dernière mise à jour : 2022-03-10 par