Lecture pour les petits Médiathèque de Camoël Camoel, vendredi 15 mars 2024.

Lecture pour les petits Lectures par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire. Les lectures sont plutôt destinées aux enfants d’âge « maternelle et élémentaire », 3 à 8 ans. Ces séances sont ouvertes à tous. 15 mars – 12 avril, les vendredis Médiathèque de Camoël Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T17:15:00+01:00 – 2024-03-15T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-12T17:15:00+02:00 – 2024-04-12T18:00:00+02:00

Lectures par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.

Les lectures sont plutôt destinées aux enfants d’âge « maternelle et élémentaire », 3 à 8 ans.

Ces séances sont ouvertes à tous.

Médiathèque de Camoël Rue de l’océan 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 15 49 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.camoel@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/lecture-pour-les-petits-camoel.html »}]

CULTURE FAMILLE