Veules-les-Roses 76980

Veules-les-Roses

Lecture pour les enfants Veules-les-Roses, 22 décembre 2021

2021-12-22 – 2021-12-22

Veules-les-Roses 76980 Envie de découvrir les 12 textes pour enfant sur le village de Veules-les-Roses de Michel Robakowski ?

Une lecture par l’auteur de “Je suis le plus petit” vous est proposée durant vos congés de Noël.

