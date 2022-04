Lecture pour les 6-10 ans médiathèque George Sand Cléon Catégories d’évènement: Cleon

Seine-Maritime

Lecture pour les 6-10 ans médiathèque George Sand, 27 avril 2022, Cléon. Lecture pour les 6-10 ans

médiathèque George Sand, le mercredi 27 avril à 14:30

Mercredi 27 avril, à 14h30, à la médiathèque George Sand Lecture pour les 6-10 ans Dans le cadre de la semaine de la Biodiversité, venez écouter nos histoires… Il y sera question de nature, d’animaux et de jardins. Du 25 au 30 avril 2022, la ville de Cléon vous propose de partir à la découverte de la Biodiversité à côté de chez vous. Plus d’informations : [[http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/](http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/)](http://www.ville-cleon.fr/evenement/semaine-de-la-biodiversite/) Lecture médiathèque George Sand Place St Roch, 76410 Cleon Cléon Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cleon, Seine-Maritime Autres Lieu médiathèque George Sand Adresse Place St Roch, 76410 Cleon Ville Cléon lieuville médiathèque George Sand Cléon Departement Seine-Maritime

médiathèque George Sand Cléon Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleon/

Lecture pour les 6-10 ans médiathèque George Sand 2022-04-27 was last modified: by Lecture pour les 6-10 ans médiathèque George Sand médiathèque George Sand 27 avril 2022 Cleon Médiathèque George Sand Cléon

Cléon Seine-Maritime