Lecture pour les 3-6 ans : “On part en balade !” Mellionnec Mellionnec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec

Lecture pour les 3-6 ans : “On part en balade !” Mellionnec, 21 mai 2022, Mellionnec. Lecture pour les 3-6 ans : “On part en balade !” Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’église Mellionnec

2022-05-21 – 2022-05-21 Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’église

Mellionnec Côtes d’Armor Mellionnec Lecture pour les 3-6 ans : “On part en balade !” Un temps d’histoires pour les petits,

pour découvrir de beaux albums et des histoires qui font grandir… Durée environ 30 min A la librairie Le Temps qu’il Fait. +33 2 96 36 40 90 Lecture pour les 3-6 ans : “On part en balade !” Un temps d’histoires pour les petits,

pour découvrir de beaux albums et des histoires qui font grandir… Durée environ 30 min A la librairie Le Temps qu’il Fait. Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’église Mellionnec

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Mellionnec Autres Lieu Mellionnec Adresse Librairie Le Temps qu'il fait 12 Place de l'église Ville Mellionnec lieuville Librairie Le Temps qu'il fait 12 Place de l'église Mellionnec Departement Côtes d'Armor

Mellionnec Mellionnec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellionnec/

Lecture pour les 3-6 ans : “On part en balade !” Mellionnec 2022-05-21 was last modified: by Lecture pour les 3-6 ans : “On part en balade !” Mellionnec Mellionnec 21 mai 2022 Côtes-d’Armor Mellionnec

Mellionnec Côtes d'Armor