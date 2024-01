Lecture pour la Journée internationale des Droits des femmes Médiathèque Grand M Toulouse, vendredi 8 mars 2024.

Lecture pour la Journée internationale des Droits des femmes Pour accompagner la Déambulation des femmes du Grand Mirail pour la revendication des droits acquis Vendredi 8 mars, 16h30 Médiathèque Grand M

Vendredi 8 mars à 16h30

Pour accompagner la Déambulation des femmes du Grand Mirail pour la revendication des droits acquis, événement coordonné par Lien Horizon danses et plusieurs associations du quartier, l’équipe de la médiathèque propose une pause lecture pour partager des textes de femmes, évoquer des figures emblématiques et participer à la sensibilisation toujours nécessaire aux droits des femmes et à l’égalité femmes hommes.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Lecture Tout public