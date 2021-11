Lecture pour la crèche des lapins bleus Librairie des 400 coups, 20 janvier 2022, Le Havre.

Lecture pour la crèche des lapins bleus

Librairie des 400 coups, le jeudi 20 janvier 2022 à 10:30

Depuis la création de la crèche parentale en 1981, la lecture fait partie intégrante du projet pédagogique de notre structure. Le développement de l’imaginaire et du langage, la transmission de valeurs communes, l’expression des émotions de nos tout-petits sont accompagnés par parents et professionnelles qui mettent à disposition une bibliothèque en accès libre tout au long de la journée. Tout autant de moments privilégiés d’échanges de qualité avec l’adulte et le groupe au gré de lectures à voix haute et comptines qui sensibilisent les enfants à la musicalité des mots. L’attention portée à l’autre et à son propre voyage intérieur se cultive ainsi au travers de nos lectures dès le plus jeune âge. Aussi, c’est tout naturellement que le jeudi 20 janvier, dans le cadre des « Nuits de la lecture 2022», nous organisons avec l’accord de la librairie jeunesse havraise « Les 400 coups » une visite dans leur bel espace dédié aux enfants, où les 6 grands de notre crèche accompagnés de professionnelles et parents, auront l’occasion de découvrir et lire un livre sur place dans un espace où les ouvrages jeunesse de qualité règnent. L’occasion pour les enfants de profiter d’un moment partagé autour d’un livre choisi par les professionnelles de la crèche dans un univers parfaitement adapté à leur curiosité. L’organisation de cet événement illustre l’engagement des professionnelles et parents à promouvoir la lecture et éveiller la curiosité de nos enfants, dès le plus jeune âge. En cette rentrée 2021, la commission pédagogique de notre crèche a mis un point d’honneur à promouvoir la lecture, au cœur de notre projet éducatif.

Le Havre



