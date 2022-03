Lecture – Populations Penmarch, 2 avril 2022, Penmarch.

Lecture – Populations Far West 61 rue François Péron Penmarch

2022-04-02 – 2022-04-02 Far West 61 rue François Péron

Penmarch Finistère

Dans Populations, Anne-James Chaton propose de drôles de portraits des peuples d’aujourd’hui en se servant des mots et des regards des écrivains d’hier qu’il détourne à son profit. L’auteur relit de grandes œuvres et y prélève matière à composition de courts récits ou des analyses des caractères de nos contemporains. Les Allemands dont il décrit le tempérament en effectuant une relecture singulière d’Être et Temps de Martin Heidegger, des Japonais au travers des Haïkus revisités du poète Basho, des Français montrant un tout autre visage après une réécriture ciblée de À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust, des Américains portraiturés à partir du chef d’œuvre Témoignages du poète Charles Reznikoff, des italiens aux particularités si prononcées quand on suit, de façon libre, le texte de L’histoire Naturelle de Pline l’Ancien. Selon la nature du texte relu par l’auteur et la clé de relecture appliquée – par exemple toutes les occurrences du mot « espèce » dans L’Origine des Espèces de Charles Darwin pour les Anglais, ou les descriptions des rêves des patients dans L’interprétation des rêves de Sigmund Freud pour les Autrichiens – l’autochtone se donne à voir sous d’autres traits, parfois insoupçonnés, comme ces Autrichiens que l’on découvre lubriques à souhait, ou ces Français oscillants sans cesse entre le savoir-vivre et la trivialité.

Le livre rassemble quinze populations et se déploie sur les cinq continents.

francoise.lebeau@gmail.com +33 6 99 49 42 35

Dans Populations, Anne-James Chaton propose de drôles de portraits des peuples d’aujourd’hui en se servant des mots et des regards des écrivains d’hier qu’il détourne à son profit. L’auteur relit de grandes œuvres et y prélève matière à composition de courts récits ou des analyses des caractères de nos contemporains. Les Allemands dont il décrit le tempérament en effectuant une relecture singulière d’Être et Temps de Martin Heidegger, des Japonais au travers des Haïkus revisités du poète Basho, des Français montrant un tout autre visage après une réécriture ciblée de À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust, des Américains portraiturés à partir du chef d’œuvre Témoignages du poète Charles Reznikoff, des italiens aux particularités si prononcées quand on suit, de façon libre, le texte de L’histoire Naturelle de Pline l’Ancien. Selon la nature du texte relu par l’auteur et la clé de relecture appliquée – par exemple toutes les occurrences du mot « espèce » dans L’Origine des Espèces de Charles Darwin pour les Anglais, ou les descriptions des rêves des patients dans L’interprétation des rêves de Sigmund Freud pour les Autrichiens – l’autochtone se donne à voir sous d’autres traits, parfois insoupçonnés, comme ces Autrichiens que l’on découvre lubriques à souhait, ou ces Français oscillants sans cesse entre le savoir-vivre et la trivialité.

Le livre rassemble quinze populations et se déploie sur les cinq continents.

Far West 61 rue François Péron Penmarch

dernière mise à jour : 2022-03-14 par