Accompagnée du musicien Christophe Rosenberg, la poète Katerina Apostolopoulou proposera des lectures de textes issus de son recueil ainsi que d’autres auteurs sur la thématique de la nature. **Katerina Apostolopoulou** est née à Volos, en Grèce, en 1981. Après des études de lettres et de civilisation françaises à l’université d’Athènes, elle arrive à Paris, où elle vit encore aujourd’hui, pour effectuer un DEA de littérature comparée à la Sorbonne. Elle se tourne alors vers la traduction et le théâtre. En 2016, elle entreprend de traduire _Ceux qui se taisent_ de Bruno Doucey pour les éditions Vakxikon, à Athènes. Avec _J’ai vu Sisyphe heureux_, elle publie son premier recueil de poésie bilingue, qui reçoit la Pépite Fiction Ados du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis/France Télévisions en 2020. Né en 1958 à Paris, **Christophe Rosenberg** est un musicien atypique et talentueux. Auteur, compositeur, il joue de la flûte, du saxophone, des percussions ou des instruments électroniques. Après s’être produit dans des formations tournées vers les musiques du monde, Ziskakan et Ravan à l’île de la Réunion Souskay, JM harmony à Paris et aux Antilles, Avec Souleymane Faye au Sénégal,et des artistes du Cap vert, ou avec la chanteuse Dany, et se consacre à l’improvisation musicale, accompagne des lectures poétiques, travaillant tour à tour avec le texte, l’image ou la vidéo. Sa musique, concrète et inventive, trouve sa pleine dimension dans des expositions, qu’il s’agisse de Bêtes et hommes à la Grande Halle de la Villette en 2007 ou des « Parisiennes », composition élaborée à partir du carnet de sons glanés sur le chantier de la Philharmonie de Paris, l’habillage de l’émission « La bande Passante » sur RFI.

3€ adulte et 2€ enfant (entre 3 et 12 ans)

Par la poète Katerina Apostolopoulou accompagnée du musicien Christophe Rosenberg

2021-07-17T15:30:00 2021-07-17T16:30:00