Centre scolaire Jeanne D’Arc, le vendredi 21 janvier 2022 à 14:00 Présentation des coups de coeur des membres du club CDI et lecture d’extraits. Centre scolaire Jeanne D’Arc 2 rue Raymond Poincaré 38550 Le Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:30:00

