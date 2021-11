Assier Assier Assier, Lot Lecture Petite Enfance “Petit Escargot Rouge” Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

Assier Lot Assier Animation Premières pages autour du livre Petit escargot rouge de Rascal.

Lecture, jeux d’éveil et atelier créatif. De 0 à 4 ans

En partenariat avec la BDL et REISSA

Sur inscription +33 5 65 10 87 31 @astrolabe grand Figeac

