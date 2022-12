[Lecture performée] « Veules-les-Roses » par Olivier Saladin Dieppe, 9 janvier 2023, Dieppe .

[Lecture performée] « Veules-les-Roses » par Olivier Saladin

/Salle Ango Salle Ango Dieppe Seine-Maritime Salle Ango /Salle Ango

2023-01-09 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-09 19:30:00 19:30:00

Salle Ango /Salle Ango

Dieppe

Seine-Maritime

C’est l’histoire d’un voyage qui ne se fera pas physiquement. Les deux amis lisent une carte au 25/1000e, se promènent sur une mappemonde, consultent parfois une encyclopédie pour comprendre l’histoire de tel ou tel endroit. Cloîtrés dans leur univers de papier, ils projettent. Des idées, des souvenirs, l’Histoire, des paysages inspirés par les peintures ou des photos.

Une drôle de carte mentale se dessine alors : celle des habitants disparus. Les lieux sont eux aussi menacés d’effacement, comme les êtres, ils s’érodent, se métamorphosent. Ils abritent des sépultures, elles-mêmes en voie de disparition, car les falaises s’éboulent, les villes sont détruites, la guerre ici a fait rage, et là, elle pourrait bien revenir. Les lieux révèlent aussi, par leur nom, ou des associations d’idées, des morts dont on se souvient ; et il y a tous les autres, les anonymes.

Au fil du texte, des cailloux enrayent la mécanique de la dialectique, des histoires individuelles émergent, par touches. Car c’est l’espace, plus que le temps, qui permet de naviguer dans le sens inverse de l’aller et du retour, comme l’écrivait Jankélévitch. Et c’est la mort qu’on croise à chaque carrefour. Celle des « grands hommes », mais aussi celle des anonymes, mise à jour par le ressac des marées, les effondrements géologiques, l’activité humaine. Les lieux : des sépultures. De ce constat absurde, posé au début du texte, il en résulte la nécessité d’inventer un nouveau paysage.

Le texte de Gabrielle Shaff aborde un problème majeur de la côte d’Albâtre : l’érosion. Mais il le traite avec humour voire absurdité. Le texte est mis en scène sous la forme d’une lecture performée, par Olivier Saladin, sur fonds d’images projetées, prises par la photographe Alexandra Fleurantin.

C’est l’histoire d’un voyage qui ne se fera pas physiquement. Les deux amis lisent une carte au 25/1000e, se promènent sur une mappemonde, consultent parfois une encyclopédie pour comprendre l’histoire de tel ou tel endroit. Cloîtrés dans leur univers de papier, ils projettent. Des idées, des souvenirs, l’Histoire, des paysages inspirés par les peintures ou des photos.

Une drôle de carte mentale se dessine alors : celle des habitants disparus. Les lieux sont eux aussi menacés d’effacement, comme les êtres, ils s’érodent, se métamorphosent. Ils abritent des sépultures, elles-mêmes en voie de disparition, car les falaises s’éboulent, les villes sont détruites, la guerre ici a fait rage, et là, elle pourrait bien revenir. Les lieux révèlent aussi, par leur nom, ou des associations d’idées, des morts dont on se souvient ; et il y a tous les autres, les anonymes.

Au fil du texte, des cailloux enrayent la mécanique de la dialectique, des histoires individuelles émergent, par touches. Car c’est l’espace, plus que le temps, qui permet de naviguer dans le sens inverse de l’aller et du retour, comme l’écrivait Jankélévitch. Et c’est la mort qu’on croise à chaque carrefour. Celle des « grands hommes », mais aussi celle des anonymes, mise à jour par le ressac des marées, les effondrements géologiques, l’activité humaine. Les lieux : des sépultures. De ce constat absurde, posé au début du texte, il en résulte la nécessité d’inventer un nouveau paysage.

Le texte de Gabrielle Shaff aborde un problème majeur de la côte d’Albâtre : l’érosion. Mais il le traite avec humour voire absurdité. Le texte est mis en scène sous la forme d’une lecture performée, par Olivier Saladin, sur fonds d’images projetées, prises par la photographe Alexandra Fleurantin.

+33 2 32 14 40 60

Salle Ango /Salle Ango Dieppe

dernière mise à jour : 2022-12-21 par