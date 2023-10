Lecture performée « Nitrate » Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Lecture proposée dans le cadre du cycle : Alice Guy, portrait d’une pionnière du cinéma.

Et si vous pouviez revivre l’expérience

des toutes premières projections ? Cette performance propose de plonger au

cœur du nitrate, premier support du cinéma, fragile et brûlant comme la

mémoire.

Pendant que l’autrice Céline Zufferey lit

des extraits de son roman, Nitrate, des films des premières années

du cinéma sont projetées et montées en direct par le vidéaste Loïc Mabily.

Devant ces images de plus d’un siècle, c’est l’expérience d’un lien vivant avec

les archives, une plongée dans l’histoire du cinéma et la découverte d’Alice

Guy, première femme réalisatrice.

Nitrate est

le deuxième roman de l’autrice Céline Zufferey, publié chez Gallimard en 2023.

Passionnée par les images, elle explore dans cette performance le rapport entre

texte et images, une autre forme d’écriture.

Loïc Mabily est le co-fondateur de

l’agence Cheese

Naan au

sein de laquelle il dirige la production de webdocumentaires et de podcasts.

Une rencontre avec les artistes suivra la pièce.

Lieu: Centre d’animation Place des Fêtes (2-4 rue des Lilas, 75019 Paris)

Durée: 45mn

