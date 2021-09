LECTURE PERFORMEE – MARIN FOUQUET Le Mans, 5 octobre 2021, Le Mans.

LECTURE PERFORMEE – MARIN FOUQUET 2021-10-05 20:00:00 – 2021-10-05 21:00:00 Théâtre Paul Scarron 22 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe

Marin Fouquet met en corps et en voix ses textes, glissant du récit au rap en passant par le chuchot, le chant, le souffle et les cris. Qu’il interprète l’un de ses shows – bâtards ou l’une de ses lectures performées, la frontalité de son rapport au public interpelle, trouble, bouscule. Ses collages sonores et poétiques sont autant de voix qui surgissent et habitent nos oreilles. Durée 1h. A partir de 12 ans .

