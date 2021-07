Lecture performative / Concert Basilique-cathédrale de Saint-Denis, 18 septembre 2021, Saint-Denis.

Lecture performative / Concert

Basilique-cathédrale de Saint-Denis, le samedi 18 septembre à 19:30

Lecture performative / Concert L’écrivaine Catherine Froment et l’ondiste Nadia Ratsimandresy nous feront entendre la voix des reines et des rois à leur manière, lors d’une lecture concert inédite. L’onde Martenot résonnera pour la première fois dans la basilique avec des compositions contemporaines et électroniques, qui épouseront l’univers poétique de l’autrice, convoquant l’Histoire et ses « voix venues d’ailleurs », mêlant performance et littérature. **Catherine Froment** est autrice, performeuse, actrice, metteuse en scène. Formée auprès d’artistes phares qui explorent les écritures contemporaines, elle pratique le théâtre avec des artistes qui ont un rapport singulier à la matière, au corps et au texte tels que Rodrigo Garcia, Oskar Gomez Mata, Solange Oswald, Raffaella Giordano, J.M Rabeux. Elle est autrice et son théâtre travaille sur l’éclatement des formes, une écriture scénique proche de la performance. Ses œuvres interrogent le monde contemporain et ouvrent des nouveaux champs des possibles dans les formes théâtrales actuelles. Sept créations et plus de dix performances ont vu le jour depuis 2009. Le Théâtre Garonne à Toulouse compte parmi ses plus fidèles partenaires. Sa dernière création, « la Fin des jours, le jour de toute fin » a été créé en collaboration avec la programmation du Centre des monuments nationaux du Château de Carcassonne et la Galerie Chorégraphique en 2019. Elle est publiée aux éditions R.R. Écritures pour les ouvrages « La Spectatrice de la Vitesse » en 2012 et « Quelque chose peut encore rentrer dans ma vie » en 2018. **Nadia Ratsimandres** est compositrice, performeuse et ondiste (onde Martenot). Issue d’un parcours clairement orienté Musicienne-Interprète (diplômée du CNSMDP en 2002), elle saura l’affûter suivant ses désirs et sa pensée électronique en y ajoutant la dimension scénique du spectacle vivant. Au gré de ses collaborations, elle commence en 2009 un travail compositionnel pour le spectacle Sweet dreams are made des chorégraphes Simone Aughterlony (NZ-DE) et Isabelle Schad (DE) ce qui la conduira à développer une démarche de création double : d’une part, Nadia commandera des œuvres spécialement pour son instrument et électronique en temps réel (Matt Collins, Mimetic, Li-Ying, Wu, Zeena Parkins) et d’autre part composera des pièces pour le théâtre musical, pour la danse, pour le film et pour instrumentarium, avec et sans dispositif élecroacoustique. Également improvisatrice, elle incarne cette figure de l’artiste complète que l’on trouvait jusqu’au XIXe qui, ni ne scinde, ni n’oppose les actes d’écriture et de jeu. Artiste associe WNrodn–Memre d’Art Zoyd Studios – Professeur d’enseignement artistique d’onde et synthétiseur au CRR de Boulogne Billancourt.

Entrée libre

Lecture performative / Concert Ondes Martenot et Littérature avec Nadia Ratsimandresy et Catherine Froment

Basilique-cathédrale de Saint-Denis 1 rue de la Légion-d’Honneur 93200 Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis



