Horaire : 17:30 18:30

Gratuit : oui Entrée libre, jauge limitée. Les associations participantes ont voulu faire entendre la voix de celles et ceux avec qui, et pour qui, elles travaillent. Issues de parcours de vie très divers, ces personnes ont en commun d’avoir eu à affronter les discriminations. Elles ont partagé leurs récits dans le cadre d’ateliers d’écriture animés par l’écrivain Rémi Checchetto. Avec son concours, leurs témoignages beaux et clairs vont se faire entendre au Château des ducs de Bretagne. Avec le concours des associations CEMEA, Cimade, Hetsika et des Restos du coeur. Dans le cadre du Temps fort citoyen “L’humain d’abord” (du 3 au 5 mars 2023) Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44

