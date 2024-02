Lecture performance Médiathèque Pradines, jeudi 14 mars 2024.

Lecture performance Médiathèque Pradines Lot

« Dans ma maison vous viendrez, d’ailleurs ce n’est pas ma maison » d’après le recueil Paroles de Jacques Prévert, par le comédien Lionel Jamon de la Cie Gaf’Alu.

Présentation de ce seul en scène à l’humour tendre ou, parfois, noir Je voulais dire Prévert sans décors, avec des lumières brutes, un peu changeantes, très simples. Laisser sa langue libre, serpenter partout, dans les figures de style, dans l’humour joyeux, dans l’humour triste ou noir. Chez ceux » qui en ont » et ceux » qui n’en ont pas « . Chez les amoureux. Chez nous, sur la terre, aux moments quotidiens et aux moments oniriques. Prévert est le poète du paradoxe traitant les sujets les plus âpres avec un amusement d’enfant. Et puis, il y a cette chaleur fraternelle, cette tendresse infinie pour ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier/ ceux qui n’ont jamais vu la mer/ ceux qui sentent le lin parce qu’ils travaillent le lin …

Gratuit, à partir de 14 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14 19:45:00

Médiathèque Allée François Mitterrand

Pradines 46090 Lot Occitanie

L’événement Lecture performance Pradines a été mis à jour le 2024-02-11 par OT Cahors Vallée du Lot