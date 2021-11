Saint-Raphaël Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël, Var Lecture performance : les Gardiens de la culture envahissent la médiathèque!! Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël Catégories d’évènement: Saint-Raphaël

Lecture performance : les Gardiens de la culture envahissent la médiathèque!!

du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022

du samedi 22 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Médiathèque de Saint-Raphaël

**Le trio de joyeux trublions formé de Margaux, Léa et Anthony**, **a comme mission de « sauver la culture! ».** Il propose au public des lectures à voix haute de textes issus du théâtre, du roman, du conte… en concertation avec les bibliothécaires. Pébliscités par le public en 2021, ils reviennent pour la sixième édition des Nuits de la lecture!! [visionnez la vidéo Nuits de la lecture 2021](https://www.youtube.com/watch?v=sOGU2cjldCk) Des lectures dans les espaces de la médiathèque, public à partir de 16 ans Médiathèque de Saint-Raphaël Place Gabriel Péri 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël Var

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:30:00;2022-01-23T10:30:00 2022-01-23T12:30:00

