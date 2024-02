LECTURE-PERFORMANCE du poète Serge PEY sur des textes liés à un autre poète (occitan) Bernard Manciet Théâtre de la Cité Montmorillon, mercredi 13 mars 2024.

LECTURE-PERFORMANCE du poète Serge PEY sur des textes liés à un autre poète (occitan) Bernard Manciet Serge PEY rend hommage à Bernard Manciet (1923–2005) qui a construit une œuvre poétique majeure en langue occitane, en partie publiée aux éd. L’Escampette, installées à Montmorillon. Mercredi 13 mars, 18h15 Théâtre de la Cité Entrée 5€ / gratuite pour les adhérents de l’association MOTS, NOTES & PAPILLES

SERGE PEY est né en 1950 à Toulouse d’un père ouvrier réfugié politique de la guerre civile espagnole. Son enfance l’engagera auprès des mouvements de libération, de résistance ou d’espérance. Poète d’action, plasticien, romancier, philosophe du poème, il est l’auteur d’une centaine de publications en France et à l’étranger, et d’une aventure poétique traversée par le rythme, le corps et la voix. Il a ainsi souvent partagé des récitals avec Allen Ginsberg, John Giorno, Ghérasim Luca, Julien Blaine, William Burroughs, Bernard Heidsieck et de nombreux autres.

Théâtre de la Cité 15 rue Champien Montmorillon 86500 Cité de l'écrit et des métiers du livre Vienne Nouvelle-Aquitaine

Poésie Spectacle

