Lecture/performance *Certains oiseaux ne savent pas lire* d’Aliona Gloukhova Hendaye, 2 décembre 2022, Hendaye.

Dans le cadre du projet INVENTAIRE DE PROXIMITE réalisé entre janvier et décembre 2022 sur le domaine d’Abbadia par Aliona Gloukhova, auteure et Jef Bonifacino, photographe, nous avons le grand plaisir de vous convier à Nekatoenea pour une soirée lecture/performance.

*Certains oiseaux ne savent pas lire* est une lecture-vertige, une instruction poétique tendre et inutilisable. C’est une performance qui est aussi un témoignage, qui est aussi un questionnement, qui est aussi un rituel et rien de tout ceci. Rien ne se performe si ce n’est qu’une incapacité de dire l’oiseau et son paysage. *Certains oiseaux ne savent pas lire* est une tentative d’un déséquilibre ultime: on ne chute pas, on apprivoise le centre de gravité, on devient multiple.

En collaboration artistique avec Amandine Monin et Lucas Nicolella.

