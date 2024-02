Lecture paysagère Eglise de Bonnétage Bonnétage, samedi 2 mars 2024.

Une paysagiste vous accompagnera pour une lecture paysagère à Bonnétage.

L’animation débutera à 14h sur le parking de l’Église et durera environ 1h30. Vous pourrez y découvrir les caractéristiques des paysages de la région et échanger sur le sujet avec une spécialiste. Au cours de ce moment convivial, vous aurez la possibilité de dessiner notre beau territoire et une collation vous sera offerte.

Cette lecture paysagère s’inscrit dans une démarche plus globale du Parc qui souhaite créer des moments d’échange avec la population autour de l’architecture locale. Le projet de carte sensible construite en partenariat avec les habitants en est la parfaite illustration. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 16:00:00

Eglise de Bonnétage 3 Route de Seignoulé

Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@parcdoubshorloger.fr

L'événement Lecture paysagère Bonnétage a été mis à jour le 2024-02-13