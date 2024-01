Lecture participative : « Grenouille », de Leïla Cassar et Hélène Jacquel Bibliothèque Robert Sabatier Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Réservation en ligne auprès de Jeunes textes en liberté

Jeunes textes en liberté et la bibliothèque Robert Sabatier vous offre l’occasion de faire entendre votre voix en lisant des extraits du texte de Leïla Cassar et Hélène Jacquel : « Grenouille », ou d’en écouter la lecture.

Grenouilles gonflables et révolution,… sans doute féministe. Une occasion étonnante et joyeuse de découvrir une pièce de théâtre.

Pendant une heure, nous vous invitons à découvrir des extraits d’un texte de théâtre, écrit par deux autrices d’aujourd’hui, en prise avec le monde actuel. Venez lire ou simplement écouter la pièce, tout en passant un moment convivial autour d’une collation.

+ Grenouille, de Hélène Jacquel / Leïla Cassar se déroule dans un parc de loisir, autour d’un lac artificiel, où

travaillent des Grenouilles Gonflables © automatiques, construites à

partir des déchets du parc de loisir précédent. On y observe comment se

construisent les rapports entre les Humains et les Grenouilles ©, et

comment se bâtit progressivement une fascination, un imaginaire érotique

autour de ces créatures de plastique. Un jour, il y a un accident de

crevaison. À partir de là se produit un bug dans les Grenouilles © :

elles se mettent à muter… puis saccagent le parc, et y mènent une

révolution,… sans doute féministe.

+ à partir de 14 ans

+ Jeunes textes en Liberté (JTL) souhaite favoriser

l’émergence des auteur.ices dramatiques et prône une meilleure diversité

de narrations et de représentations sur scène. Dans les théâtres, mais

aussi à l’extérieur, au plus près du monde. Créé en 2015 par l’autrice Penda Diouf et le metteur

en scène Anthony Thibault, ce label a pour ambition de faire entendre

des textes inédits, qui s’adressent à tous.tes.

Pour en savoir plus : https://www.jeunestextesenliberte.fr/

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

Contact

