Lecture partagée pour les petits médiathèque de Moulins Lille, samedi 16 mars 2024.

Lecture partagée pour les petits Une lecture partagée = un temps heureux à la médiathèque ! Samedi 16 mars, 10h00, 15h00 médiathèque de Moulins Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

C’est la semaine nationale de la petite enfance, autour de l’exposition de l’École des loisirs « Grandir ». Vivez un moment partagé avec vos tout-petits et votre bibliothécaire pour découvrir l’univers du livre dans un endroit calme et confortable, et découvrez l’exposition.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 93 »}]

Semaine Petite Enfance