Combrit Finistère Combrit Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.

Ouvert à tous.

Animé par l’équipe de la médiathèque. Pass sanitaire obligatoire. bibliotheque@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 90 81 http://www.combrit-saintemarine.fr/ Échange autour des derniers coups de cœur et coups de gueule littéraires.

