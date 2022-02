Lecture – Parole ouverte à l’île-jardin Ile-jardin de Kervolan Catégorie d’évènement: Loire-Atlantique

Lecture – Parole ouverte à l'île-jardin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Ile-jardin de Kervolan

La lecture sera donnée toutes les heures environ. D’une durée de 15 mn, elle sera suivie d’un échange sur ce que les textes vous inspirent, en toute modestie, et avec optimisme. En effet, le réchauffement climatique impose une évolution de nos comportements à travers des actions dans le jardin, mais aussi un changement de postures individuelles et collectives. Parlons-en ensemble…! A l’abri ou en plein air selon les caprices de la météorologie.

Cette proposition de lecture est incluse dans le tarif de la visite commentée du jardin. (5€, gratuit moins de 18 ans).

Lecture d’extraits du livre de Pierre Rabhi ” La sobriété heureuse” par Luc Breton et parole ouverte sur les thèmes de l’épargne et de la résilience au jardin. Ile-jardin de Kervolan 11, Kervolan, 44350 ST MOLF Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

