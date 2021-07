Nantes Parc du Jamet Loire-Atlantique, Nantes Lecture parc du jamet Parc du Jamet Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lecture parc du jamet Parc du Jamet, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Nantes. 2021-07-20

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Tout public La conteuse Anne-Gaël GAUDU-CHEAU raconte « Chez le Petit Peuble »(Contes à la volée) « Petit Peuple » c’est ainsi que l’on nomme les êtres magiques qui vivent dans les forêts, les grottes, les fleurs, les arbres, la mer… qui vivent dans les forêts, les grottes, les fleurs, les arbres, la mer… Peuple des elfes, des korrigans, des fées, ils maintiennent l’équilibre et les contes du monde entier parlent d’eux. Par la compagnie La lune rousse, en partenariat l’association Regart’s Parc du Jamet rue du jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

