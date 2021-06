Blagnac Cinéma Rex Blagnac, Haute-Garonne Lecture « Paranoïd Park », de Blake Nelson | par Vincent Maturin – Mercredi 23 juin Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Cinéma Rex, le mercredi 23 juin à 19:15

Adapté par Gus Van Sant au cinéma, Paranoid Park suit l’errance d’un étudiant, fasciné par le parc de Portland où se retrouvent les meilleurs skateurs. Témoin d’une bagarre durant laquelle un agent de sécurité est tué, il s’interroge sur la manière d’assumer les conséquences de cette nuit tragique… Traduit par Daniel Bismuth (Hachette) Lecture suivie de la [**projection de 90’s de Jonah Hill**](https://openagenda.com/agendas/50522407/embeds/80717033/events/13597598?oaq%5Bwhat%5D=Blagnac&oaq%5Bscope%5D=city&lang=fr) **Gratuit | Tout public** En 2021, le Marathon des mots fait sa pop révolution, s’empare de la pop culture et des cultures urbaines pour une édition qui met les écrivains et les artistes d’aujourd’hui en résonance avec les grands mouvements de la culture populaire.

Dans le cadre du Marathon des Mots
Cinéma Rex
Place des Arts, 31700 Blagnac
Blagnac
Haute-Garonne

2021-06-23T19:15:00 2021-06-23T20:00:00

