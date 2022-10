Lecture par Virginie Gautier Penmarch, 4 novembre 2022, Penmarch.

Le finissage de l’exposition sera l’occasion d’une lecture par Virginie Gautier d’extraits de son livre Vers les terres vagues (éditions NOUS, 2022), récit d’un voyage — dans la triple dimension de déplacement, d’enquête et de rêverie — vers la « ZAD » de Notre-Dame-des-Landes. C’est le récit à la première personne d’une expérience à la fois sensible, subjective et politique, expérience d’investigations et de rencontres, d’inventions et de relations. Enquête d’abord méditative et solitaire, puis à l’épreuve de ce « nous » qui tente de se construire à Notre-Dame-des-Landes.

Réservation nécessaire.

francoise.lebeau@gmail.com +33 6 99 49 42 35

