Pour la 6e édition de Lecture par Nature, événement organisé par la Métropole Aix-Marseille Provence, 63 médiathèques et bibliothèques du territoire vous invitent à explorer les liens entre jeu et littérature.

Découvrez le programme artistique imaginé par les équipes des bibliothèques en collaboration avec des structures artistiques et culturelles du 11 janvier au 5 février : www.lectureparnature.fr



Programmation



Projection – L’Oulipo court les rues de la métropole Aix-Marseille Provence

Du 11 au 17 janvier – Épisode 1

Du 18 au 24 janvier – Épisode 2

Du 25 au 30 janvier – Épisode 3

Du 1er au 5 février – Épisode 4

> Castellane

La littérature et l’humour sont présents à chaque coin de rue dans ce film qui tisse un lien entre cinq auteurs et cinq villes – Cadolive, La Ciotat, Gardanne, Istres et Salon-de-Provence. En cherchant des correspondances et en relevant des coïncidences entre les rues et les paysages, ce film se vit comme un jeu cinématographique. Un portrait en pied et en prose oulipienne du territoire.

Par Edouardo Berti, auteur, Jacques Jouet, auteur, Étienne Lécroart, auteur, Daniel Levin Becker, auteur, Olivier Salon, auteur, Valérie Simonet, réalisatrice.

Tout public à partir de 12 ans.



Métropolycam & Métropolymix / Le M@riolab (ateliers)

Mardi 17 et jeudi 19 janvier à 17h > Salim-Hatubou

Initiez-vous aux spécificités techniques d’une web-émission : tournage en multi-caméras et mixage vidéo. L’équipe amateur formée à cette occasion participera ensuite au Métropoloshow – grand jeu participatif inspiré du quiz et du karaoké – qui sera réalisé et diffusé en streaming le 21 janvier.

Avec Eric Bernaud, réalisateur, Cyril Bourgois, marionnettiste et scénariste

Tout public à partir de 8 ans.



Métropolovoice / Le M@riolab (atelier)

Mercredi 18 janvier à 10h > Salim-Hatubou

Participez à la conception d’un karaoké ! Élaborez les règles du jeu et expérimentez le tournage vidéo sur fond vert (technique permettant d’incruster un objet ou une personne sur le décor de son choix) en vue du Métropoloshow, web-émission participative tournée et diffusée en streaming le 21 janvier avec la marionnette Raoul Lala.

Par Cyril Bourgois, marionnettiste et scénariste, Clément Xavier, scénariste.

Tout public à partir de 8 ans.



Le grand jeu Oulipo (atelier)

Vendredi 20 janvier à 19h15 > Cinq-Avenues

Un moment interactif et convivial pour jouer avec les mots selon les règles inventées par l’Oulipo. À partir d’images proposant chacune une devinette, une énigme ou un problème littéraire à résoudre, l’auteur et comédien Olivier Salon guide les participants dans ces jeux variés. Une forme très ludique ouverte à tous que vous pouvez prendre en cours et quitter quand bon vous semble !

Par Olivier Salon, auteur.

Tout public à partir de 12 ans.



L’écriture oulipienne (atelier)

Samedi 21 janvier à 10h > La Grognarde

Une initiation à l’écriture oulipienne et à ses règles du jeu par des membres du groupe. L’Ouvroir de Littérature Potentielle, plus de soixante ans après sa création par Raymond Queneau et François Le Lionnais en 1960, continue à explorer de nouvelles voies et de nouveaux protocoles d’écriture. Abécédaire, anagramme, éclipse, palindrome, tautogramme… Amusez-vous avec ces contraintes littéraires et partagez vos textes lors d’un temps de lecture collectif.

Par Olivier Salon, auteur.



Cluedo roman / Polly Maggoo (atelier)

Mercredi 1er février à 14h > Le Panier

Écrire collectivement un scénario inspiré du polar et du film noir… Avec comme point de départ une enquête criminelle dont l’intrigue est liée au dérèglement climatique, l’auteur Cédric Fabre vous guide dans ce jeu de piste – de l’écriture des scènes à leur mise en voix – où chacun aura un rôle déterminé.

Avec Cédric Fabre, auteur.

Public adolescent à partir de 13 ans.



••• Samedi 21 janvier de 11h à 18h

Samedi festif / faites vos jeux !



> Salim-Hatubou

De 11h À 18h, atelier

Jeux du monde / Terre Ludique

Jeux de société, jeux en bois, jeux d’hier et de demain… Petits ou grands, que ce soit pour dix minutes ou trois heures, seul, en famille ou en groupe, laissez-vous guider par vos envies et voyagez à travers les continents à la découverte des jeux, de leurs spécificités, leurs usages et leurs mécanismes…

Avec Stéphane Cochefert, Karina Guastella, Kévin Lapeyre, Israel Vergara Alvarez.

Tout public à partir de 3 ans.



À 14h, atelier-jeux

Kaleïdos / Terre Ludique

Choisissez ensemble un dessin et tirez au sort une lettre de l’alphabet. Il s’agit alors de trouver le plus de mots commençant par cette lettre et figurant sur ce dessin en un temps limité. Une expérience à vivre en équipe pour défendre les mots choisis et faire face à l’équipe adverse !

Avec Stéphane Cochefert, ludothécaire.

Tout public à partir de 12 ans.



À 15h Rencontre participative – Performance dessinée

Cent mille milliards de scénars / Pierre Corbinais et Halfbob

Pourquoi se contenter d’écrire un scénario quand il est possible d’en écrire cent mille milliards par la magie du combinatoire ? Avec votre aide, Pierre Corbinais et Halfbob écriront et illustreront les scénarios les plus drôles, absurdes, fantaisistes. Et qui sait, dans le lot, peut-être y en aura-t-il même un de bon !

Avec Pierre Corbinais, scénariste, Halfbob, dessinateur.

Tout public.



À 16h Émission-jeu – Performance participative

Le métropoloshow / Le M@riolab

Venez assister – et surtout participer – au Métropoloshow. Quiz et karaoké sont au programme de cette web-émission tournée et diffusée en direct sur internet. Répétitions, sélection des finalistes, tournage… vous serez sollicités à toutes les étapes. Une expérience à vivre aux côtés d’une équipe mêlant professionnels, amateurs et la marionnette Raoul Lala !

Avec Éric Bernaud, régisseur vidéo, Cyril Bourgois, marionnettiste et scénariste, Lois Nighersoli, régisseur son.

Tout public à partir de 8 ans.



À 17h, atelier-jeu

Nouvelles contrées / Terre Ludique

Avec Nouvelles Contrées, les romans deviennent des terres d’exploration. Partir à la découverte des livres, parcourir les textes et traverser des paysages littéraires… un jeu collaboratif qui amène à écouter, à se concentrer, à mémoriser, lire et peut-être même gagner !

Avec Israel Vergara Alvarez, animateur.

Tout public à partir de 12 ans.

