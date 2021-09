Rennes Bibliothèque Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Lecture par les bibliothécaires interprétée en LSF Bibliothèque Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Lecture par les bibliothécaires interprétée en LSF Bibliothèque Les Champs Libres, 30 octobre 2021, Rennes. Lecture par les bibliothécaires interprétée en LSF

du samedi 30 octobre au samedi 20 novembre à Bibliothèque Les Champs Libres Entrée libre suivant les places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T16:00:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T16:00:00

